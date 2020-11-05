Türk Lirası da enkaz altında: Cumhuriyet'ten olay manşet

Başarısız ekonomi yönetimine TCMB’nin beklentileri karşılayamayan adımları ve jeopolitik risklerin eklenmesi Türk Lirası’nda ciddi bir erimeye yol açtı.

Türk Lirası’ndaki (TL) erime hız kesmeden sürüyor. ABD seçimleri öncesi dolar, dün gelişmiş para birimleri karşısında sınırlı gerileme gösterirken dolar/TL ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası’nın swap faizlerini dün yükseltmesine rağmen dolar 8.50’yi aşarken gün içinde 8.4197-8.5435 lira arasında yukarı yönlü hareket etti. 9.8230-9.9928 lira arasında işlem gören Avro da 10 liranın kapısında bekliyor.

Ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini sabit tuttuğu 22 Ekim’deki toplantısında bu yana dolar yüzde 9.68, Avro yüzde 6.13 değer kazandı. Yine dün Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası priminde (CDS) ise yükseliş sürdü ve 559-571 baz puan seviyesinde hareket etti.