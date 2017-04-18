Türk kozmetik devi Tekin Acar satılıyor

TÜRKİYE'nin önde gelen kozmetik firmalarından Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret. A.Ş. satıldı. Satın alan firma ise Fransız Sephora Kozmetik A.Ş. Tekin Acar'ın Türkiye genelinde 80 mağazası bulunuyor.

Taraflar konu ile ilgili Rekabet Kurumu'na başvurdu. Kurum'un da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi tamamlanmış olacak. Kurum'a yapılan başvur ile ilgili yapılan bildirimde "Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Tic. A.Ş.’nin Sephora Kozmetik A.Ş. tarafından devralınması..." ifadeleri yer aldı.



KURLARDAN ŞİKÂYET ETMİŞTİ

Tekin Acar, geçtiğimz Ocak ayında, kurlardaki artış ve ek vergilerden olumsuz etkilendiğini açıklamış "İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Başka işten kazandığım ne kadar varlığım varsa hepsini satıp bu işe koydum, sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için de buraya kadar" demişti.

80 MAĞAZASI BULUNUYOR

1979 yılında Ankara'da temeli atılan Tekin Acar, zaman içinde büyüyerek sektörün önde gelen oyuncularından biri konumuna yükseldi. Şirketin, önemli bir kısmı İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 80 mağazası bulunuyor.

Konu ile ilgili görüşüne başvurmak üzere aradığımız şirket yetkilisi ise, bu aşamada herhangi bir açıklamada bulunamayacaklarını kaydetti.

BİN 700 MAĞAZASI VAR

Tekin Acar'ı satın almak üzere masada olan Fransız Sephora'nın temeli ise 1969 yılında atıldı. Ünlü marka, Fransa'nın yanı sıra dünyanın bir çok ülkesine yayılmış durumda. Fransa'da 300 mağazası bulunan Sephora'nın dünya genelinde bin 700 mağazası bulunuyor. Şirketin dünya genelinde 25 bin çalışanı bulunuyor. Mağazalarına her yıl milyonlarca kişinin gittiği Saphora'nın Champs-Elysées mağazasına her yıl 6 milyon ziyaretçi gidiyor.



Yedi yıl önce Türkiye pazarına giren şirketin büyük bir bülümü İstanbul'da olmak üzere 28 mağazası bulunuyor.