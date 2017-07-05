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Türk kadınlarının 100 yıllık değişimi
Orta Asya'da yaşayan Türk kadınları geçtiğimiz yıllar boyunca hem görsel hem de kültürel birçok değişime uğradı.
Etiketler: türkler, turk kadını, orta asya
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Türk kadınlarının 100 yıllık değişimiOrta Asya'da yaşayan Türk kadınları geçtiğimiz yıllar boyunca hem görsel hem de kültürel birçok değişime uğradı.
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