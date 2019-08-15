TÜRK-İŞ'İN KASASI NEDEN BOŞ?

Medyafaresi.com Özel Haber / Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, grev restinden neden vazgeçtiğine FOX Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu, "Kasada paramız yok" dedi.

Düşük zam olursa greve gideriz diyen ancak 8+4 zamma imza atan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, grev restinden neden vazgeçtiğine dair FOX Çalar Saat programında açıklama getirirken "Kasada paramız yok" dedi. Düşük zam olursa greve gideriz diyen ancak 8+4 zamma imza atan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, grev restinden neden vazgeçtiğine dair FOX Çalar Saat programında açıklama getirirken "Kasada paramız yok" dedi.