TÜRK-İŞ EYLEM KARARI ALDI!

Türk-İş koordinasyon kurulu 2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Türk-İş koordinasyon kurulu toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasından dolayı eylem kararı aldı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla iş yerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.