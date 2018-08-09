Türk heyetiyle görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye'de tutuklu yargılanan papaz Andrew Brunson sorunu üzerinde durulduğu düşünülüyor.

Ağırlıklı olarak İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson konusu ve ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararının ele alınması beklenen görüşmede, 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirilmişti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye’den bir heyetin ABD’ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA: 'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan kısa açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi. Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

İKİNCİ GÖRÜŞME HAZİNE BAKANLIĞI'NDA

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti.

Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik ediyor.