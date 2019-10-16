TÜRK HAVA KURUMU YÖNETİMİNE KAYYUM ATANDI!

Türk Hava Kurumu yönetimine eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın yanı sıra Adnan Zengin ve Abdullah Kaya kayyum olarak atandı.

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum atandı. Cenap Aşçı 63. Hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordu.

THK’ya kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK başkanlığı avukatları Sabri Hafif ve Ahmet Sungur katıldı.

OLAĞANÜSTÜ VE SEÇİM GÜNDEMLİ KAYYUM TALEP EDİLDİ

Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, “Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır. Kuruma son genel kurul yapısı ile olağanüstü ve seçim gündemli temsil kayyumu atanmasını talep ediyoruz.” dedi.

Davalı avukatları da yönetim kurulu üyelerinin ayrılmış olması nedeniyle karşı dava olarak, Türk Hava Kurumu’na yönetim kayyumu atanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Davalı avukatları, asıl davanın reddedilip kendilerinin açtığı karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

ÜÇ KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ

Talepleri değerlendiren mahkeme, Merkez Denetleme Kurulu’nun açtığı davayı reddedip Türk Hava Kurumu Başkanlığı’na Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.

CUMHURBAŞKANI: THK’DA REZİLLİK DİZ BOYU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan THK’nın yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasına ilişkin yaşanan tartışmalarda Türk Hava Kurumu’nu sert sözlerle eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Türk Hava Kurumu yönetimini eleştirmiş ve “Şu anda bir olay daha çıktı ortaya; Türk Hava Kurumu (THK) meselesi. Türk Hava Kurumu’nun arkasında kim var? CHP’li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve ‘Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?’ diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu’nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız” ifadelerini kullanmıştı.