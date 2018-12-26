  • BIST 91.002
  • Altın 216,995
  • Dolar 5,2823
  • Euro 6,0247
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Türk hackerler bunu da yaptı

»
Türk hackerler bunu da yaptı
Türk hackerler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresini hackledi.

Hackerler siteye, "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" mesajını yazdı.Türk hackerler, Yunan Savunma Bakanının Türkiye yönelik son günlerde yaptığı bir takım açıklamalara, Türk hackerler tarafından siber saldırıyla karşılık verildi.Cyber-Warrior Akıncılar Tim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Yunan güvenlik kuvvetlerinin göçmenlere karşı tutumunun da etkili olduğu belirtildi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Medya patonları niçin düğmeye bastılar24 Aralık 2018 Pazartesi 16:07
  • meteoroloji uyardı24 Aralık 2018 Pazartesi 15:26
  • Cendere Deresi taştı19 Aralık 2018 Çarşamba 10:15
  • İnternet Vergi Kapsamında19 Aralık 2018 Çarşamba 08:57
  • Cumhurbaşkanı İmzaladı19 Aralık 2018 Çarşamba 08:42
  • Kuyruk Oluşturdular19 Aralık 2018 Çarşamba 08:17
  • ABD'den Onay19 Aralık 2018 Çarşamba 07:34
  • "Çocukluğunda Şiddet Görmüş"19 Aralık 2018 Çarşamba 07:05
  • Hizmetlerin, Seçimlerle Bağı Yok18 Aralık 2018 Salı 17:17
  • Ailesi Bile Sarhoş Sandı18 Aralık 2018 Salı 17:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim