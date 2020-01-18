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'Türk hackerlar, Yunanistan hükümetine ait internet sitelerine saldırdı'
Yunanistan medyası, Türk hackerlerın saldırıları nedeniyle Yunanistan hükümetine ait birkaç internet sitesinin erişime kapatıldığını duyurdu.
Etiketler: türk hacker, anka neferleri, yunanistan
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