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'Türk hackerlar, Yunanistan hükümetine ait internet sitelerine saldırdı'

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'Türk hackerlar, Yunanistan hükümetine ait internet sitelerine saldırdı'
Yunanistan medyası, Türk hackerlerın saldırıları nedeniyle Yunanistan hükümetine ait birkaç internet sitesinin erişime kapatıldığını duyurdu.

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