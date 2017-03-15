  • BIST 89.803
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,7305
  • Euro 3,9664
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Türk hacker Hollanda’yı hackledi!..

»
Türk hacker Hollanda’yı hackledi!..
Türk hacker grubu Cyber Warrior Akıncılar, Hollanda Hükümetine tepki olarak bu ülkeye ait pek çok devlet sitesine siber saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında bazı siteler saatlerce erişime kapatıldı.

 Government.nl isimli hükümet sitesinden de binlerce data çekilerek bilgileri yayımlandı.

Cyber Warrior Akıncılar grubu, hackledikleri sitelere Türkçe ve İngilizce olarak; hacklenen sitelerin anasayfasına Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini koydu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akıncılar grubu, “Hollanda'nın bütün sistemleri devlet ve kurum siteleri hedefimizde bu saldırılarla onların hayatları felç edeceğiz. Eğer bize huzur vermeyeceklerse onlar da huzur içinde yaşayamayacaklar” dedi.

Bir diğer Türk hacker grubu Privatehackers grubu da 1505 Hollanda sitesini hackleyerek, Hollanda'nın Türkiye düşmanlığının son bulmaması halinde hacklenen Hollanda sitelerine her gün yenilerinin ekleneceğini ilan etti.

Türk Hack Team yöneticileri de, 10 binden fazla Hollandalı kişinin kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ifade etti.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Kesik el' cinayetine müebbet hapis15 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Türk hacker Hollanda’yı hackledi!..15 Mart 2017 Çarşamba 12:09
  • Türkiye'den AB'yi sarsacak açıklama!15 Mart 2017 Çarşamba 11:46
  • Mayın taramasında patlama meydana geldi!15 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Yunanistan'daki 3 darbeci asker kayıp!15 Mart 2017 Çarşamba 11:37
  • Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf' iddiası!15 Mart 2017 Çarşamba 11:36
  • 15 milyar dolarlık anlaşma..13 Mart 2017 Pazartesi 15:38
  • Dünya ayakta! Açıklamalar peş peşe geliyor.Önce NATO şimdi de AB!13 Mart 2017 Pazartesi 15:17
  • Almanya'da 'Çifte vatandaşlık sona ersin' talebi!13 Mart 2017 Pazartesi 15:14
  • Asker teröristlerin geçiş güzergahını yerle bir etti!13 Mart 2017 Pazartesi 14:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim