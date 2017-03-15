Türk hacker Hollanda’yı hackledi!..

Türk hacker grubu Cyber Warrior Akıncılar, Hollanda Hükümetine tepki olarak bu ülkeye ait pek çok devlet sitesine siber saldırı düzenledi. Saldırı sonrasında bazı siteler saatlerce erişime kapatıldı.

Government.nl isimli hükümet sitesinden de binlerce data çekilerek bilgileri yayımlandı.

Cyber Warrior Akıncılar grubu, hackledikleri sitelere Türkçe ve İngilizce olarak; hacklenen sitelerin anasayfasına Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini koydu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akıncılar grubu, “Hollanda'nın bütün sistemleri devlet ve kurum siteleri hedefimizde bu saldırılarla onların hayatları felç edeceğiz. Eğer bize huzur vermeyeceklerse onlar da huzur içinde yaşayamayacaklar” dedi.

Bir diğer Türk hacker grubu Privatehackers grubu da 1505 Hollanda sitesini hackleyerek, Hollanda'nın Türkiye düşmanlığının son bulmaması halinde hacklenen Hollanda sitelerine her gün yenilerinin ekleneceğini ilan etti.

Türk Hack Team yöneticileri de, 10 binden fazla Hollandalı kişinin kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ifade etti.