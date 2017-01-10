TÜRK GEMİLERİ İÇİN KARA LİSTE KORKUSU!

Tayfasının maaşını ödemeyen, güvenlik açığı çıkan ve kalifiye çalışan bulundurmayanlar yüzünden gemilerimizin art arda uluslararası limanlarda kalması, Türk denizciliğinin sicilini bozdu, Bakanlık harekete geçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ART arda limanlarda alıkonulan Türk gemileri yüzünden Türkiye’nin denizcilikte kara listeye alınmaması için harekete geçti. Türk gemilerinin uluslararası standartlara uymasını isteyen bakanlığın tespitlerine göre; alıkonular gemiler arasında, tayfasının maaşını ödemeyen de işten anlamayan personel çalıştıran da var.

2008’den beri uluslararası dolaşımda beyaz listede bulunan Türk gemilerinin konumunun korunması için harekete geçen Ulaştırma Bakanlığı, denizcilere uyarıda bulunarak, denizcilikte uluslararası kuralları belirleyen Paris Memorandumu’na uyulmasını istedi. Denizde can, mal güvenliği ve çevre temizliğinin önemine dikkat çeken bakanlık, geçtiğimiz dönemde dünya limanlarında alıkonulan Türk gemileriyle ilgili analiz yaptırdı.

Bakanlık analizine göre 2016’da Türk gemileri en çok Romanya, Yunanistan ve İtalya limanlarında alıkonuldu. En fazla kuru yük gemileri limanlarda tutulurken; İtalya’da Venice, Romanya’da Constanta, Yunanistan’da Rhodes, en çok Türk gemisi alıkoyan limanlar oldu.

Maaş vermeyen var

Son 3 yılda limanlarda tutulan Türk Bayraklı gemilerle ilgili analiz çalışmasına göre Cebelitarık’tan geçen bir Türk gemisi, tayfanın maaş alamadığı gerekçesiyle tutuldu. Cebelitarık’ı kontrol eden İngiltere, bir Türk gemisini de gemi adamı maaşının doğru hesaplanmadığı gerekçesiyle tuttu. En çok Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) kodu nedeniyle sorun yaşayan Türk gemilerinden bir tanesi de “makine personelinin görevine aşina olmaması” nedeniyle limanda alıkonuldu. Palermoda üç gemi, can yeleklerinin yetersiz olması nedeniyle tutulurken, Yunanistan’da acil durum ışıklarının çalışmaması, Romanya’da yangın talimatının yapılmaması, Türk gemilerinin limanda kalmasına neden oldu.

‘Beyaz liste’ kolay ticaret

2004-2005 arası kara listede bulunan Türk gemileri, 2 yıllık gri listenin ardından beyaz listeye geçti. Gemi tutulmalarının artması halinde Türk gemilerine gri ve kara liste yolu gözükecek. Beyaz liste, Türk gemilerinin daha kolay ticaret yapması anlamına geliyor.