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Türk Gemici Casuslukla Yargılanacak

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Türk Gemici Casuslukla Yargılanacak
Yunanistan'da Türk gemisinin başçarkçısı Cengiz Uygur, limanda fotoğraf çektiği için gözaltına alındı. Casuslukla suçlanan gemici hakim karşısına çıkarılacak.

Son günlerde  Kardak adalarında başlayan Türk-Yunan gerginliği sürerken, bir Türk denizcinin  Yunanistan'da fotoğraf çekmesi yeni bir krize neden oldu. Türk bayraklı M/V Makbule Ana adlı 84 metre boyundaki kargo gemisinin başçarkcısı Cengiz  Uygur, yüklerini boşaltmak için girdikleri Elefsis Limanı'nda fotoğraf çektiği için gözaltına alındı.

YUNAN KAPTAN UYARDI

​İzmit'ten aldığı 3 bin 600 ton rulo sacı, Atina'nın kuzeyindeki Elefsis Limanı'na götüren Boğaziçi  Denizcilik'e ait M/V Makbule Ana adlı geminin başçarkcısı Cengiz  Uygur, her denizcinin yaptığı gibi köprü üstünden (kaptan köşkü) limanı izlemeye başladı. Bu sırada cep telefonu ile limanın fotoğrafını çeken Cengiz  Uygur'u, gemiyi limana yanaştıran Yunan kılavuz kaptan uyardı.

AJANLIKLA SUÇLANIYOR

Ticari bir liman olmasına rağmen başçarkçının görüntü almasına büyük tepki gösteren Yunan kaptan, fotoğrafların silinmesini istedi. Bunun üzerine  Uygur fotoğrafları kılavuz kaptanla sildi. Kılavuz kaptanın ihbarı üzerine gemiye gelen liman polisi, başçarkcı  Uygur'u gözaltına aldı.  Uygur'un üzerinden  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olduğuna dair astsubay kimliği çıkınca, emekli astsubayın gemiye Türk ajanı olarak bindiği ve limanı görüntülediğini iddia edildi.

CASUSLUKLA YARGILANACAK

Mahkemeye sevk edilen  Uygur için Boğaziçi  Denizcilik'ten avukat ve tercüman  Yunanistan'a gitti. dedi.  Yunanistan'daki Türk Büyükelçiliği'nin de tercüman ve avukatla görüştüğü ve Türk  Dışişleri Bakanlığı'nın da bilgilendirildiği öğrenildi.  Uygur'un 2 gün içinde Pire'deki mahkemeye çıkartılacağı vurgulandı.

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