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Türk Erkeklerini Tatmadım

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Türk Erkeklerini Tatmadım
Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk ve Ayşe Hatun Önal'ın da bulunduğu birbirinden ünlü mankenler podyuma çıktı...

Medya Radar » Magazin » Victoria's Secret meleği Türkiye'de! "Türk erkeklerini henüz denemedim!"
MAGAZİN17.01.2018 Çarşamba, 09:42 
Victoria's Secret meleği Türkiye'de! 
IF Wedding Fashion İzmir 2018'e ev sahipliği yapan Fuar İzmir'de düzenlenen “AlfaBeta SS 18 Couture” gala defilesinde, aralarında Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk ve Ayşe Hatun Önal'ın da bulunduğu birbirinden ünlü mankenler podyuma çıktı.

Öner Evez'in koreograflığını yaptığı “AlfaBeta SS 18 Couture” gala defilesi, IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamında Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Defilede, Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk, Ayşe Hatun Önal, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ece Begüm Yücetan'ın da aralarında bulunduğu 30 model podyuma çıktı.

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