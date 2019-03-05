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"Türk ekonomisi gelişti"

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"Türk ekonomisi gelişti"
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarmak istediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıkladı.

Başkan Trump'ın Kongre'ye yolladığı mektup, Beyaz Saray tarafından yayınlandı.

Mektupta, 1974 Ticaret Yasası'nın 502(2) (2) maddesi referans verilerek, "Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından çıkarmak niyetimi size bildiriyorum." ifadesi kullanıldı.

Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye, gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir."

Mektupta ayrıca, ABD'nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğine vurgu yapıldı.

HİNDİSTAN DA GTS PROGRAMINDAN ÇIKARILIYOR

Öte yandan Trump, yine Kongre'ye gönderdiği ayrı bir mektupta Hindistan'ın da söz konusu GTS Programından çıkarılması niyetini ifade etti.

Hindistan, söz konusu programdan son yıllarda en fazla faydalanan ülkelerin başında geliyordu.

ABD resmi kaynaklarında yer alan bilgiye göre, 1974'te yürürlüğe giren GTS programı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlamaktaydı.

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