Türk Doktoru Coronavirüsü'ne Umut Oldu

ABD'de uzun yıllardır araştırma yapan Prof.Dr. İbrahim Benter 2015 yılında keşfettiği Angiotensin protein zinciri, koronavirüsüne çar olabilir

ABD'de eğitim alan ve yurtdışında 34 yıl tıbbi araştırmalar yapan Farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter, 2015 yılında araştırmalar sonucunda virüslerin insan hücrelerie girişini sağlayan protein zinciri Angiotens'i keşfetti. Prof.Dr.Benter Angiotens yöntemiyle hastalıkları önleyebileceğini ve tedavi edilebileceğini söyledi. Zincir içindeki belirli proteinler devre dışı bırakılarak hastalığa sebep olan virüslere karşı bir koruma sağlıyacağını ve tedavi edilebileceğini söyleyen Benter , Oxford Üniversitesi'nden Nobel ödüllü profesör John Vane ile Martin Evans'la da çalıştı.

EKİP KURULACAK

Kovid-19 un çözüm yolunu anlatan Prof.Dr.Benter, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bilgilendirdi. Bu tedaviden etkilenen Bakan, Benter'i Ankara'ya davet etti. Bakanlığın bünyesinde kurulacak özel ekibe önderlik etmesini istedi.