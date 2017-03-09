Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Bern Büyükelçiliği eski Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz ve bazı diplomatların İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

Birçok diplomatik pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İsviçre’den iltica talebinde bulundu. İltica talebinde bulunanlar arasında eski Bern Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz’ünde olduğu iddia ediliyor.

İsviçre’nin saygın ve önemli Gazetelerinden Tages Anzeiger’in manşetten verdiği habere göre, eski Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz hem kendisi, hem de ailesi için İsviçre’den iltica talebinde bulundu.

Federal Hükümet (Bundesrat) Pazartesi günü bazı diplomatik Pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının İsviçre’de iltica talebinde bulunduğunu doğrularken, daha fazla detay açıklamayacağını bildirdi. Federal Hükümet birkaç münferit başvurudan ibarettir yorumunu yaptı.

Tages Anzeiger Gazetesi isim vermeden bazı İsviçreli siyasilerin, İsviçre’nin Volkan Karagöz’e iltica vermesi durumunda, İsviçre ile Türkiye arasında hem siyasi hem ekonomik krize yol açabileceğinden duydukları endişeyi dile getirdi ve birçok başka Fetullah Gülen taraftarlarının da İsviçre’den iltica talebinde bulunabileceğini ima etti.

FETÖ’DEN AÇIĞA ALINMIŞTI

Eski Bern Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası Şubat ayında kendisinin FETÖ mensubu olduğu gerekçesi ile görevden alınış ve Ankara’ya çağrılmıştı. Ancak Volkan Karagöz Ankara’ya dönmeyip İsviçre’de ailecek iltica talebinde bulunmuş.