  • BIST 88.787
  • Altın 145,692
  • Dolar 3,7584
  • Euro 3,9595
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

»
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu
Bern Büyükelçiliği eski Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz ve bazı diplomatların İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

Birçok diplomatik pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  İsviçre’den iltica talebinde bulundu. İltica talebinde bulunanlar arasında eski Bern Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz’ünde olduğu iddia ediliyor. 

İsviçre’nin saygın ve önemli Gazetelerinden Tages Anzeiger’in manşetten verdiği habere göre, eski Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz hem kendisi, hem de ailesi için İsviçre’den iltica talebinde bulundu.

Federal Hükümet (Bundesrat) Pazartesi günü bazı diplomatik Pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının İsviçre’de iltica talebinde bulunduğunu doğrularken, daha fazla detay açıklamayacağını bildirdi. Federal Hükümet birkaç münferit başvurudan ibarettir yorumunu yaptı.

Tages Anzeiger Gazetesi isim vermeden bazı İsviçreli siyasilerin, İsviçre’nin Volkan Karagöz’e iltica vermesi durumunda, İsviçre ile Türkiye arasında hem siyasi hem ekonomik krize  yol açabileceğinden duydukları endişeyi dile getirdi ve birçok başka Fetullah Gülen taraftarlarının da İsviçre’den iltica talebinde bulunabileceğini ima etti.

FETÖ’DEN AÇIĞA ALINMIŞTI

Eski Bern Büyükelçiliği Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası Şubat ayında kendisinin FETÖ mensubu olduğu gerekçesi ile görevden alınış ve Ankara’ya çağrılmıştı. Ancak Volkan Karagöz Ankara’ya dönmeyip İsviçre’de ailecek iltica talebinde bulunmuş.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dev kuruma FETÖ operasyonu09 Mart 2017 Perşembe 11:05
  • Orka Holding Kadınlar Gününü böyle kutladı!08 Mart 2017 Çarşamba 18:46
  • Devlet Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı08 Mart 2017 Çarşamba 12:11
  • Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler08 Mart 2017 Çarşamba 12:07
  • Cezaevi firarisi kazada hayatını kaybetti08 Mart 2017 Çarşamba 12:06
  • Kasap, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı08 Mart 2017 Çarşamba 12:05
  • Davaya böyle getirildi.. Görüntülerde ortaya çıkan dikkat çeken detay08 Mart 2017 Çarşamba 12:01
  • Başbakan'ın 17 koruması yemekten zehirlendi08 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Çavuşoğlu ile Gabriel Berlin'de görüştü08 Mart 2017 Çarşamba 11:56
  • Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı08 Mart 2017 Çarşamba 11:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim