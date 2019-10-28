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TÜRK BELEDİYE BAŞKANINA LONDRA’DA SALDIRI!

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TÜRK BELEDİYE BAŞKANINA LONDRA’DA SALDIRI!
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğradı.

İstanbul’a bağlı Sancaktepe’nin Belediye Başkanı Şeyma Döğücü,  Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere bulunduğu Londra’da bölücü terör örgütü yanlılarının gösterisine denk geldi.

PKK yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan pankartlar taşıdığını ve Türkiye’yi sivilleri öldürmekle suçladıklarını kaydeden Döğücü, “Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da. ‘Yalan söylüyorsunuz’ diye bağırdım. Üzerimize bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Yanımızda sadece iki polis vardı onlar da çok yetersiz kaldılar” dedi.

HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Eşi ve danışmanının araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Döğücü, “Şartlar her ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlıklar karşısında dik durarak doğruyu Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

PKK YANDAŞLARI AVRUPA’DA TERÖR ESTİRİYOR

Pkk yandaşları, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından Avrupa’nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirdi.

SOPALARLA ÜZERLERİNE YÜRÜDÜLER

Gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları Belçika’da iki Türk gencini bıçaklarken, Norveç’te de bir kafede oturan Türkler ile içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırmıştı. Fransa’nın Strazburg kentinde yürüyüş yapan PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk vatandaşlarının üzerine sopalarla yürümüştü.

CAMİ VE İŞYERLERİNİ HEDEF ALDILAR

Ayrıca başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde de Türklerin gittiği camiler ve Türk işyerleri hedef alınmıştı. Avrupa ülkeleri, terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla gösteriler düzenlemesine izin veriyor.

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