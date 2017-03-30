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Türk atletizminde doping depremi!

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Türk atletizminde doping depremi!
IAAF, Türk atletler Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut'a doping cezası verdi.

 IAAF, Elvan Abeylegesse’nin Pekin Olimpiyatları’ndaki 2 gümüş madalyasını geri aldı. Elvan Abeylegesse'nin ayrıca 2007 yılındaki dünya ikinciliği geri alındı.

Gamze Bulut'un 2011'den bu yana bütün dereceleri iptal edildi. Gamze Bulut ayrıca 2020 Mayıs ayına kadar atletizmden men edildi.

FEDERASYON BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar IAAF'nin Elvan Abeylegesse ve Gamze Bulut'un madalya ve derecelerinin iptal edilmesine ilişkin olarak Federeasyon Başkanı Çintimar "Bu konu henüz çok taze, bizede bilgisi az önce geldi. Bu olay bizden önceki federasyon başkanları zamannıda gerçekleşti" dedi.

 

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