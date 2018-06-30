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Türk asıllı Jimmy Durmaz'a büyük halk desteği

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Türk asıllı Jimmy Durmaz'a büyük halk desteği
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki Almanya mağlubiyeti sonrası ölüm tehditlerine ve ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz için destek gösterisi düzenlendi.

"Locker Room Talk" isimli sivil toplum örgütü tarafından Kungstragarden'de (Kralın Bahçesi) yapılan gösteriye, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lövin, Jimmy Durmaz'ın babası Simon Durmaz ile sanat ve siyaset camiasından isimlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 

Göstericilerin büyük bir bölümü Jimmy Durmaz'ın 21 numaralı formasını giyerken, "İsveç'te ırkçılığa izin yok" yazılı pankart açıldı.

Gösteriye katılarak Jimmy Durmaz'a destek veren Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te göreve başladığında kendisine "Hoş geldin" diyenlerin arasında Jimmy Durmaz ve ailesinin olduğunu söyledi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki Almanya maçından sonra Jimmy Durmaz'ın çirkin saldırılara maruz kaldığını belirten Yunt, "Jimmy'e ahlak dışı saldırılar oldu. Bizim vatandaşımıza yapılan bu saldırıdan dolayı çok üzüldük. Jimmy'yi şahsen tanıdığım için de ayrıca üzüldüm. Vatandaşımıza yapılan bu baskıya hepimiz karşıyız ve kınıyoruz. Burada Jimmy Durmaz'a destek veren İsveç halkına da çok teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

Türkiye'den gelen insanların İsveç'e ve Avrupa'ya 50 yıldır büyük katkıları olduğunu kaydeden Yunt, ''Onlar yaşadıkları ülkelere katkı verir, renk verir. Bu yüzden herhangi bir insanın, hele bir futbolcunun yaptığı bir hatadan dolayı bu şekilde linç edilmesi doğru değil. Jimmy Durmaz'a sahip çıkan, destekleyen tüm İsveçlilere şükranlarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bir haftadır çok zor günler geçirdiklerini aktaran Jimmy Durmaz'ın babası Simon Durmaz da yaşadıkları kaosun, güzel bir sonla bitmesinden dolayı ailece mutlu olduklarını belirtti.

Tüm dünyadan büyük destek aldıklarını vurgulayan Simon Durmaz, "Başta İsveç olmak üzere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden destek geldi. Halk arkamızda durdu, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. 

İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lövin de İsveç'te ırkçılığa kesinlikle izin vermeyeceklerini, göçmenlerin İsveç için büyük bir zenginlik olduğunu vurguladı.

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