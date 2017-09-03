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Turizmde 2 milyon İranlı beklentisi

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Turizmde 2 milyon İranlı beklentisi
TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler, "Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 600 bin İranlı turist gelirken bu yılın 7 ayında 1 milyon 200 bin kişi olmuş. Bu demektir ki yıl sonunda 2 milyonu geçecek. İzmir ve Antalya'ya İran'dan direk uçuş sayısının da artması gereki

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)  Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısının bu yıl 2  milyona ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye en fazla turist  gönderen ülke Almanya'dan gelenlerin sayısı gerilerken İranlı turist sayısının  arttığını ifade etti.

İranlılar'ın Türkiye ilgisinin turizmciye moral verdiğini dile getiren  İşler, "Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 600 bin İranlı turist gelirken bu yılın 7  ayında bu rakam 1 milyon 200 bin kişi olmuş. Bu demektir ki yıl sonunda 2 milyonu  geçecek." dedi.

İşler, Türk turizminin bu yıl Alman turist sayısındaki azalmayla  oluşan kaybını İranlı turistle telafi edebileceğini dile getirerek, İranlılar'ın  ortalama harcama seviyelerinin daha yüksek olduğuna işaret etti.

Geçen yıl İranlı turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin 2 milyar dolara  yakın olduğunun tahmin edildiğini, bu yıl da 2 milyar 700 milyon dolarlık bir  gelir beklediklerini anlatan İşler, şunları kaydetti: "İranlıların tatil için Türkiye'yi tercih etmelerinde kültürel ve  coğrafi yakınlığın önemli payı bulunuyor. İranlılar burada kendilerini rahat  hissettiklerini, tatillerini huzurlu bir şekilde, yabancılık hissetmeden  yaptıklarını anlatıyor. Çok yakın ve Müslüman bir ülke olduğumuz için Avrupa'ya  göre bizi tercih ediyorlar. Şehir gezileri yapmayı, alışveriş merkezlerindeki  değerli markalardan alışveriş yapmayı seviyorlar. Yemekler konusunda da  yabancılık çekmiyorlar. İstanbul'un önemli bir kültür başkenti olması da onların  Türkiye'yi tercih etmesinde çok önemli bir etken."

İşler, İzmir'e gelen İranlı turist sayısının da düzenli artış  gösterdiğine dikkati çekerek, 5 yıl önce 10 binin altında kalan İranlı turist  rakamının bu yılın 7 aylık döneminde 40 bine ulaştığını bildirdi.

Turizmcilerin İran pazarına daha fazla odaklanması gerektiğini dile  getiren İşler, "İki ülke arasında dostluğun pekiştirilmesi ve ülkelerin  tanıtılması için özel çalışmalar yapılmalı. Özellikle İzmir ve Antalya'ya  İran'dan direkt uçuş sayısının da artması gerekiyor. Eğer bu çalışmalar yapılırsa  İran'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 - 6 milyona çıkabilir." diye konuştu.

 

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