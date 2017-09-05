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Turistler şok oldu!

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Turistler şok oldu!
Havuz başında mehter takımlı doğum günü kutlaması.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki beş yıldızlı otelde düzenlenen doğum günü partisinde birden havuz başına çıkan mehter takımı, yerli ve yabancı turistleri şaşırttı.

Bodrum ilçesindeki  4 yıldızlı Golden Beach Otel'in animasyon ve eğlence müdürlüğünü yapan 31 yaşındaki Özgün Uzunali, doğum gününü mehter takımı eşliğinde kutladı. Aydın'ın İncirliova Belediyesi Mehter Takımı'nı otele davet eden Uzunali, havuz başında ilginç bir parti hazırladı. Birden marşlar ve müzikler eşliğinde ortaya çıkan mehter takımını gören yerli ve yabancı turistler önce kısa süreli bir şok yaşadı ardından gösteriye büyük ilgi gösterdi. Tatilciler mehteran başı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Belçika'da yaşayan ve yaz aylarında Bodrum'daki otelde çalışan bir çocuk babası Özgün Uzunali, "Doğum günümde bir değişiklik yapmak istedim ve çoğu yabancı olan tuistlerle bu mutlu günü birlikte yaşamak istedim. Havuz başında birden mehter takımını görenler önce çok şaşırdı ama sonra üç dilde gerekli açıklamayı yaptım. Bunu duyan herkes büyük ilgi gösterdi. Turistler belki de hayatlarında ilk kez havuz başında mehteran takımını izleme fırsatı buldular" dedi.

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