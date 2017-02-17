Türbeye bombalı saldırı!

Pakistan’da Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde meydana gelen patlamada en az 72 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Pakistan’ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 72 kişinin hayatını kaybettiği, 150’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sırasında çok sayıda kişi, ayini izlemek üzere türbeye gelmişti. Saldırının ardından, şehirdeki tüm ambulanslar olay yerine gönderildi ve yaralılar çevrede hastanelere gönderildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar arasında durumu ağır olanların çokluğu nedeniyle, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haydarabat emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, patlamanın türbenin dışında gerçekleştiği belirtildi. Sufi ayinin yapıldığı bölgede meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu iddia edilen patlama sırasında, binlerce kişi türbede toplanmış bulunuyordu. Lal Şahbaz Kalender Türbesi’ni hacılar ve sufi müritlerin yanı sıra turistler de ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz kasım ayında da ülkede bir başka sufi tekkesi terör saldırısına uğramış; Şah Nurani Türbesi’nde gerçekleşen patlamada 52 kişi yaşamını yitirmişti.

Bir kadın terörist tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyı, DEAŞ üstlendi.

Polis amiri Şabbir Sethar, yaptığı açıklamada "En az 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 kişinin yaralandığını" doğruladı. Sethar, ölü sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

Pakistan ordusunda görevli General Asıf Gafur, askeri birliklerin olay yerine intikal ederek, kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri getirdiklerini açıkladı.

ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde askeri konvoyun geçişi esnasında gerçekleşen patlamada 3 asker öldü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Avaran bölgesinde teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan'ın düşmanları ile mücadele azminin hiçbir güç tarafından yıkılamayacağı vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN PAKİSTAN’A BAŞSAĞLIĞI

Dışişleri Bakanlığı Pakistan’ın Sind Eyaleti’nin Sehvan şehrindeki ibadethaneye gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pakistan’ın Sind Eyaleti’nin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan’ın huzur ve istikrarını hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle kararlı mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan’a desteğimizi sürdüreceğimizi bu vesileyle teyit ediyoruz."