İslam fobisi olan Avrupalıların çektiği klasik bir kısa filmdir düşüncesiyle gözümün ucuyla izlerken konu ilginçleşmeye başladı; dikkat kesildim. Melek Bilgili isimli bir kadın, türbanını neden çıkardığını anlatırken “miladının” Gezi Olayları olduğunu anlatıyor; “camiye ayakkabıları ile girdiler”, “türbanlı kadına saldırdılar” gibi o dönem de; sonrasında da çok tartışılan haberlerin kendisini etkilediğini söylüyordu. Yalan haberlerin ruhunu ve düşüncelerini derinden sarstığını belirten Bilgili, o psikolojiyle dönemin Başbakanı, şimdiki Başkan Erdoğan ile ilgili bir “twit” atığını ve sosyal medyada linçe varan tepkilerle karşılaştığını belirtiyordu. Yazının devamı için linke tıklayınız. http://www.haberkonseyi.com/turban-or-not-1243yy.htm
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Geçtiğimiz günlerde; hatta tarih vereyim 4 Ocak’ta BBC Türkçe’de bir belgesel dikkatimi çekti. Film, başörtüsünü çıkararak “zincirlerinden kurtulan” kadınları konu alıyordu.
Etiketler: hande aydınalp, türban
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Türbanlı or Not!Geçtiğimiz günlerde; hatta tarih vereyim 4 Ocak’ta BBC Türkçe’de bir belgesel dikkatimi çekti. Film, başörtüsünü çıkararak “zincirlerinden kurtulan” kadınları konu alıyordu.
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