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TURAN HANÇERLİ LÜKS TÜKETİMİNİ BİTİRDİ

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TURAN HANÇERLİ LÜKS TÜKETİMİNİ BİTİRDİ
Avcılar Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis toplansıtının ikinci oturumu bugün gerçekleşirken; oturumda konuşan Başkan Hançerli, belediyede lüks tüketimi bitirdiklerini söyledi.

Avcılar Belediyesi, Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısının ikinci oturumu bu sabah gerçekleşti. Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan oturumda, 6 maddelik gündem konuşuldu. Oturumda, Başkan Turan Hançerli'nin lüks tüketimle ilgili verdiği mesajlar dikkat çekti. Göreve geldikten sonra lüks tüketimi bitirdiklerini ifade eden Hançerli, özel makam araçlarını kaldırmanın, aldıkları tasarruf tedbirlerinin ilk adımı olduğunu söyledi.
Avcılar Belediye Meclisi bu sabah saat 10.30'dan itibaren toplandı ve Avcılarlılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Yaklaşık 1 saat süren oturumda, 6 maddelik gündem konuşuldu. Gündemde;
1 – Başkan Yardımcısı Ödeneğinin Tespiti
2 – Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücreti
3- 2018 Yılı Kesin Hesap (Plan ve Bütçe Komisyonunun 2019/3 Sayılı Raporu
4- Bazı Müdürlüklerin Kaldırılarak Şeflik Düzeyine Getirilmesi ve İsim Değişkliği ile Yönetmelik Değişikliği ve Bütçe Devri
5 – İç Anadolu Belediyeler Birliğine Üye Olunması
6 – Ücret Tarife Değişikliği (Hukuk ve Tarife Komisyonunun 2019/2 Sayılı Müşterek Raporu
konuları Belediye Meclis Üyeleri ile değerlendirildi.
Turan Hançerli: "Belediyemizde lüks tabir edilebilecek hiçbir araç yok"
Kamuoyuyla sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaşılan belediye meclis toplantısında Turan Hançerli'nin lüks tüketimle ilgili yaptığı açıklamalar damga vurdu.
Turan Hançerli, gündemin 3'üncü maddesi görüşüldüğü sırada şu ifadeleri kullandı.
"Biz hizmete geldikten sonra belediyede lüks makam araçlarını kaldırdık. Belediyemizde şu anda lüks olarak tabir edilecek hiçbir makam aracımız yok. Göreve başladığımızda bunları iade etme kararı aldık. Belediye olarak tasarruf etmek durumundayız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle yaşadığımız ekonomik kriz, gelecek günlerde ülkemizi daha çok yoracak. Çalışmalarımızı buna uygun şekilde yürüteceğiz. Belediyemizin kaynaklarını israf edemeyiz."

 

 

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