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TURAN HANÇERLİ, 23. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’NDE KONUŞTU

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TURAN HANÇERLİ, 23. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’NDE KONUŞTU
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya” başlığıyla düzenlenen 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuştu.

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen  45 ülkenin üst düzey  katılımıyla gerçekleşen  23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli açılış konuşması yaptı.

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Konuşmasında pandemi sonrasında işsizlik ve buna bağlı olarak yoksulluk oranındaki artışa dikkat çeken Hançerli şunları söyledi:

“Pandemi sonrasındaki dünyanın nasıl olacağı ve nasıl olması gerektiğine ilişkin bazı örnekler çıkarmak gerekirse; bir bilimsel araştırma pandemi süreci ile ortaya çıkan işsizliğin yoksulları çok daha ağır bir şekilde etkilediği, yoksul vatandaşların yaşamla ölüm arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığı, hem gıda hem tedavi hizmetleri bakımından çok ciddi zorluklar yaşadıklarını ortaya koydu. Biliyoruz ki dünyanın odaklanması gereken en önemli meselelerinden biri her geçen daha da önemli hale gelen gelir adaleti. Bu önemli soruna dair gelecekte adım atmamız, yol almamız gerektiğinin altını çizmek isterim.”

“Daha Adil, Daha Barışçıl Bir Dünya İçin İşbirliği Şart”

Konuşmasında pandemi döneminin dünyaya yeni şeyler öğrettiğine değinen Hançerli, evrensel sorunlarla ortak mücadele etmek için işbirliği yapılmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

 “Özellikle pandemi tüm dünyaya yeni şeyler gösterdi, belki de yeni ufuk açtı. Pandeminin hep olumsuzluklarını konuşuyoruz. Ama dünyanın bir yerinde başlayıp her yerine yayılan virüs için tüm dünya el birliğiyle mücadele etti. Bu da aslında aynı gemideyiz sözünün ne kadar gerçek olduğunu kanıtlıyor. Bu durumun geleceğin birlikte ve barış içerisinde kurulması gerektiğinin altını çizdiği kanaatindeyim. Dolayısıyla pandemi sonrası dünyanın daha adil, daha barışçıl ve dünyada işbirliklerinin kesin ve net bir şekilde yoğunlaşması gerektiğinin de altının çizildiğini belirtmek isterim”

“Çevre Ve Ekoloji Sorunlarını da İşbirliğiyle Çözmeliyiz”

Başkan hançerli konuşmasında çevre sorunlarına da yer verdi:

Yine dünyanın en önemli sorunlarından olan çevre ve ekoloji sorunlarını da pandemi sürecindeki gibi bir araya gelerek çözmeye çalışmalıyız.

“Avcılar’da Barış Ve Huzur İçerisinde Yaşıyoruz”

Asırlar boyu geçiş yollarının üzerinde bulunan ve yüzlerce yıldır farklı insanların yan yana geldiği,  göç yollarının kesiştiği bir noktada Avcılar. Avcılar’da bugün de farklı ülkelerden gelen farlı düşüncede insanlarla mutlu, huzurlu bir şekilde ve barış içerisinde yaşıyoruz. Bu birliktelik ve barışın tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum. Bizler dünyanın herhangi bir yerindeki olumlu ve güzel gelişmelerden feyz alarak, acılardan dertlerden de ders alarak huzur dolu yarını kurmaya çalışıyoruz.

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Hançerli, konuşmasının ardından Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala’nın elinden hediye takdim edildi. Egala, hediyeyi şu sözlerle takdim etti: “Bugünün anısına bu armağanı sizlere sunmaktan dolayı büyük bir kıvanç duyuyorum”

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