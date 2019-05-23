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TURABİ BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI

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TURABİ BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI
Turbo lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran, Amerika'da düzenlenen "War of the Worlds” şampiyon oldu. Çamkıran 750 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu


Turabi, Amerika'da şampiyon oldu! Servet kazandı!Turbo lakabıyla tanınan Turabi Çamkıran, Amerika'da düzenlenen "War of the Worlds” şampiyon oldu. Çamkıran 750 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.Daha önce iki defa 'Survivor' şampiyonu olan Turabi Çamkıran bu kez Amerika'da yayınlanan "War of the Worlds” (Dünya Savaşı) yarışmasına katıldı. Dünyanın dört bir yanından en iyilerin katıldığı yarışmada büyük ödül Turabi'nin oldu. 750 bin doları kazanan Çamkıran, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi; "Birçok ülkenin yarıştığı Dünyalar Savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır. Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın” demiştin. Survivor'da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin." 

 

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