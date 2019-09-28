  • BIST 105.152
  • Altın 272,945
  • Dolar 5,6648
  • Euro 6,1976
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

TUR PAKETLERİNE SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU

»
TUR PAKETLERİNE SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, sağlık sorunlarını nedeniyle yurt dışı turunu iptal eden kişiye, tüm masrafların geri ödenmesine yönelik yerel mahkemenin verdiği kararını bozdu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi, 2014'te Kurban Bayramı tatili için Hırvatistan'ın Adriyatik denizi sahilinde bulunan ünlü şehri Dubrovnik'e düzenlenen tura katılmak üzere bir firmayla sözleşme imzaladı.  Akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma alındığı gerekçesiyle seyahatten 11 gün önce tatil programını iptal eden kişi, tur bedelinin kendisine geri ödenmesini talep etti. Ödeme yapılmaması üzerine dava açan kişi, sözleşmenin iptalini ve yaptığı harcamaların iadesini istedi.

TUR ŞİRKETİ GERİ ÖDEYECEK 

Davayı kabul eden Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında yapılan sözleşmenin iptaline, davacıya geri ödeme yapılmasına hükmetti.  Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, uçak ve otel rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderler düşüldükten sonra geri ödeme yapılmasına karar verdi.

YARGITAY'IN KARARI 

Dairenin kararında, davacının tura katılmayacağına ilişkin bildirimi turdan 11 gün önce yaptığı belirtildi.  Davacıyı haklı bulan yerel mahkemenin yapılan masrafların iadesine hükmettiği aktarılan kararda, olayda kusuru bulunmayan davalı tur şirketinin de mağduriyetinin önlenmesi, hak ve menfaatlerinin dengelenmesi açısından otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin tespit edilmesi gerektiği kaydedildi.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kararında, otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın davacıya iadesine hükmedilmesi gerekirken, davanın tümden kabul edilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ERDOĞAN'DAN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA!26 Eylül 2019 Perşembe 16:44
  • EBRU ŞALLI DÜNYAEVİNE GİRDİ26 Eylül 2019 Perşembe 16:33
  • DEPREM SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR26 Eylül 2019 Perşembe 14:54
  • İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM26 Eylül 2019 Perşembe 14:02
  • KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI26 Eylül 2019 Perşembe 13:45
  • "SORUMLU BENİM"26 Eylül 2019 Perşembe 12:49
  • EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!20 Eylül 2019 Cuma 19:46
  • CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!20 Eylül 2019 Cuma 19:43
  • YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!16 Eylül 2019 Pazartesi 17:01
  • İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!16 Eylül 2019 Pazartesi 16:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim