Burcu Esmersoy'un, tüp bebek yöntemiyle mutlu sona ulaşmayı deneyeceği belirtildi. 42 yaşındaki sunucunun, tüp bebek merkezleriyle görüştüğü iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Tüp Bebek Yöntemini Deneyecek" başlıklı yazısı şöyle:

"14 Mayıs'ta New York'ta nikah masasına oturan Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak için can atıyor. Ancak bebek sahibi olmak için uğraştıklarını bildiğim çiftten maalesef müjdeli haber gelmedi.

Çifte yakın bir kaynaktan öğrendiğime göre; bir süre daha netice alamazlarsa, anne olmak için yanıp tutuşan Burcu Esmersoy tüp bebek tedavisine başlayacakmış. Hatta Esmersoy, ön araştırma yapıp birkaç tüp bebek merkezinden bilgi almış.

42'nci yaşını dolduran Esmersoy ve 40 yaşında olan Berk Suyabatmaz umarım tez zamanda muratlarına erer."