  • BIST 93.356
  • Altın 213,814
  • Dolar 5,3761
  • Euro 6,0955
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Tüp bebek yöntemini deneyecek!

»
Tüp bebek yöntemini deneyecek!
Burcu Esmersoy'un, tüp bebek yöntemiyle mutlu sona ulaşmayı deneyeceği belirtildi. 42 yaşındaki sunucunun, tüp bebek merkezleriyle görüştüğü iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Tüp Bebek Yöntemini Deneyecek" başlıklı yazısı şöyle:
"14 Mayıs'ta New York'ta nikah masasına oturan Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak için can atıyor. Ancak bebek sahibi olmak için uğraştıklarını bildiğim çiftten maalesef müjdeli haber gelmedi.

Çifte yakın bir kaynaktan öğrendiğime göre; bir süre daha netice alamazlarsa, anne olmak için yanıp tutuşan Burcu Esmersoy tüp bebek tedavisine başlayacakmış. Hatta Esmersoy, ön araştırma yapıp birkaç tüp bebek merkezinden bilgi almış.

42'nci yaşını dolduran Esmersoy ve 40 yaşında olan Berk Suyabatmaz umarım tez zamanda muratlarına erer."

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ömür Gedik'ten Okan Bayülgen'in cinsel ilişki diyetine destek03 Aralık 2018 Pazartesi 17:57
  • Serenay Aktaş kimleri hedef aldı?03 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
  • Margot Robbie'den yıllar sonra gelen itiraf!03 Aralık 2018 Pazartesi 17:49
  • Beyaz Hadise'yi şoka soktu!03 Aralık 2018 Pazartesi 17:42
  • Charlie’nin Melekleri Mısır Çarşısı’nda03 Aralık 2018 Pazartesi 17:38
  • Demet Akalın Okan Kurt barışı dostlarıyla kutladı03 Aralık 2018 Pazartesi 17:34
  • Şeyma Subaşı Miami'de boşanmayı kutluyor03 Aralık 2018 Pazartesi 13:34
  • Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'a koruma kararı!03 Aralık 2018 Pazartesi 13:26
  • Engin Altan Düzyatan'dan eşine 700 bin liralık hediye03 Aralık 2018 Pazartesi 13:19
  • Deren Talu'ya mahkemeden ret!03 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim