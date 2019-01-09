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Tuncelileri sevindiren haber

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Tuncelileri sevindiren haber
Türkiye'de örnek bir belediye başkanı olan Tunceli'nin ovacık belediye başkanı Fatih Maçoğlu Şimdide Tunceli ilinden belediye başkanı olacağını açıkladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde TKP'den Belediye Başkanı seçilen yaptığı Örnek çalışmalarla gündeme gelen herkesin çok sevdiği başarılı Belediye Başkanı bu seçimlerde de Tunceli ilinden Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı. Maçoğlu'nun adayların açıklanmasından sonra Tunceli merkez de büyük bir sevinçle duyulan haber vatandaşlara sevinç yaşattı. Yaptığı işlerle büyük takdir toplayan örnek Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu şunları söyledi: “5 yıldır Ovacık deneyimi yaşıyorum. Halkçı belediyecilik, şeffaf belediyecilik ve katılımcı belediyecilik konusunda Türkiye’ye örnek bir belediye olduk. Halkı üretime kattık, kurduğumuz kooperatifler ile halkı üretime katarak köylünün organik ürünlerini Türkiye pazarında belli bir standarda getirdik. Amacımız halkçı belediyeciliği Tunceli merkezde de Türkiye’ye tanıtmak. Seçimi kazanacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. 31 Mart Pazar akşamı Dersim belediyesini biz kazanacağız. Türkiye’ye halkçı bir belediye örneği, katılımcı bir belediye modeli ve şeffaf bir belediye örneğini Tunceli merkezde de göstereceğiz. Dersim halkı adaylığımı büyük bir sevinçle karşıladı, çalışmalarımıza başladık.” dedi.

 

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