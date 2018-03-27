Tunceli - Erzincan Yolunda Hareketli Dakikalar: 7 Terörist Öldürüldü!

Tunceli-Erzincan karayolu, bölgede yürütülen terör operasyonunda çıkan çatışmadan dolayı bir süre trafiğe kapatıldı. Çıkan çatışma sonucu 7 teröristin öldüğü bildirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terörist sayısı 7 oldu. Öte yandan sabah saatlerinde kapanan Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolu da ulaşıma açıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "27.03.2018 Tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda, boynunda haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu, Turuncu listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK’lı Teröristle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada silahları ve mühimmatları ile birlikte (2 adet M16 piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 (bir) RPG 7 Roketatar, 1 (bir) sırt telsizi ve çok miktarda yaşamsal malzeme) ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.



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Çatışma çıktı, Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapandı