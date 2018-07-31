  • BIST 96.446
  • Altın 193,088
  • Dolar 4,9152
  • Euro 5,7559
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası'nın eflasyon raporu açıklandı

Tuncay Özkan'ı çıldırtan iddia!

»
Tuncay Özkan'ı çıldırtan iddia!
Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Sevilay Yılman CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Yılman, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in kendisine Tuncay Özkan'ın 'CHP'de gizli bir karar merkezi var' dediğini iddia etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan programa bağlanarak bu iddiaya sert tepki gösterdi. Şaban Sevinç de, Yılman'ın iddiasının doğru olduğunu söyledi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Tuncay Özkan bir gazeteci arkadaşıma 'CHP 'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP 'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

Yılman, "Bu iddiaya ben inanmıyorum, Genel Başkan yardımcısı Sayın Tuncay Özkan inanıyor. Peki inanıyorsun neden hala onun Genel Başkan olmasını istiyorsun. Madem bu adam proje." diyerek Tuncay Özkan 'ın bu açıklamayı çok önemli bir gazeteciye yaptığını iddia etti.

TUNCAY ÖZKAN: MÜFTERİSİN

Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevilay Yılman'a ‘Müfterisin' şeklinde tepki gösterdi. Sevilay Yılman'dan kaynağının ismini açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranınca Yılman kaynağının Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

TUNCAY ÖZKAN: YALANCININ, İFTİRACININ TEKİ

Tuncay Özkan bunun üzerine Şaban Sevinç 'in amacının başka olduğunu ifade ederek “Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Mahkemede verecek bunun hesabını. Rezil bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor.Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam” diye konuştu.

Canlı yayına bağlanan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Tuncay Özkan 'la 27 Haziran günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüklerini ve Tuncay Özkan 'ın kendisine “CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve Genel Başkan tarafından MYK'ya getiriliyor.” dediğini iddia etti.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meral Akşener'den kurultay açıklaması30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17
  • Muharrem İnce'nin sözlerine Tuncay Özkan'dan sert cevap30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
  • CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi!30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:40
  • HDP'den ayrılıyorlar30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:38
  • İnce'den noter onaylı kurultay sözü!30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:50
  • İnce'den flaş kurultay açıklaması29 Temmuz 2018 Pazar 22:37
  • Meral Akşener'den flaş karar!28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:55
  • Muhaliflerin B planı ne olacak?28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:27
  • CHP'li Yaşar Tüzün'den Kurultay açıklaması28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
  • AK Parti’den Ahmet Şık’a 100 bin TL’lik dava28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim