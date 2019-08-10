TUNÇ SOYER'DEN KAZ DAĞLARI MESAJI!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kaz Dağları'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Soyer "Hukuk zeminini güçlendirdikçe uluslararası arenada da daha güçlü çıkacak sesimiz. Hep beraber daha güçlü olacağız" dedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Günlerdir Kaz Dağları'na giden yüzlerce kişi, altın madeni arama sahasındaki doğa katliamının bir an önce durdurulmasını talep ediyor. Bu kampanyaya destek vermek için bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kaz Dağları'na gitti.