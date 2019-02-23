Tunç Soyer: CHP İzmir'de yüzde 57 oy alacak

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, araştırma şirketlerinin yüzde 57 oy alacaklarını gösterdiğini ancak kendisinin bu oranın üzerine çıkmaya çalışacağını söyledi.

"İzmirli bırakmaz bizi" diyen Soyer, "Ben gerekirse İzmir için herkesin kapısının önünde yatarım. İzmir'in hakkını kimseye yedirtmem. Ben o koltuğa oturacağım da İzmir'in hakkı olan bir şeyi vermeyecekler. Dünyayı yıkarım” diye konuştu.

Tunç Soyer, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde çok borçlandığı söylemlerine ilişkin açıklamada bulunan Soyer, "Tam tersine, Seferihisar Belediyesi'nin geçmişten kaynaklanan çok büyük borçları vardı. Biz 1'e 4 olan borç/öz kaynak oranını 1'e 1'e indirdik. Seferihisar'da bütçemiz neyse borcumuz da o kadar… İzmir'e gelince; İzmir zaten bütün kredi değerlendirme kuruluşları tarafından da A Plus alan bir kent, sürdürülebilir ve büyük bir bütçesi var" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de Kentler Yönetim ağı kuracaklarını belirten İzmir adayı Soyer, "Akdeniz'in gücünü birleştirmesiyle, küresel dünyada işgal ettiği alan genişleyecek. Ama bunu sadece bir grup şarapçıyı zengin ederek değil, tüm üretim bandındaki her bir kişinin ekmeğini büyüterek yapacağız" dedi.

İzmir'e yönelik planlarından bahseden Soyer, "Ben yoksulların özel arabaya binme hayali kuracağı bir İzmir değil, zenginlerin metroya, dolmuşa binmek isteyeceği bir İzmir yaratacağım. Tıpkı Viyanalıların gece elbiseleri ile metroya binip operaya gitmesi gibi… Benim de çılgın projem bu" sözlerini kaydetti.