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Tunay Torun'un yeni takımı açıklandı

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Tunay Torun'un yeni takımı açıklandı
Bursaspor, geçen sezon Başakşehir’de fazla forma şansı bulamayan Tunay Torun’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün 2. başkanı Cem Öztürk, oyuncunun menajeriyle birlikte bugün Bursa'ya geleceğini açıkladı.

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, transfer hareketliliği sürüyor. Bursaspor’un Başakşehir’de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Tunay Torun ile prensip anlaşmasına vardığı açıklandı. İstanbul ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanacak olan Torun’un yıllık 700 bin Euro alacağı öğrenildi.

Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu, geçen sezon turuncu-lacivertli formayla ligde 6 maça çıkmış, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

2. Başkan açıkladı 

Bursaspor’un stadyumda yapılan sponsorluk anlaşmasına katılan 2. Başkan Cem Öztürk, basın mensupları ile yaptığı sohbette Tunay Torun transferini açıkladı. Öztürk, 28 yaşındaki oyuncunun bugün menajeriyle birlikte Bursa’ya geleceğini söyledi.  

 

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