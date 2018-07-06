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Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz, soluğu Çeşme'de aldı

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Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz, soluğu Çeşme'de aldı
Eski milli futbolcu Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz, geçen günlerde ilişkilerine üçüncü kez şans verdi. İkili soluğu Çeşme'de aldı

Geçen yıl aşk yaşamaya başlayan Tümer Metin ve Gamze Topuz, tam 2 kez ayrıldı. İlişkilerine 3. şansı veren çift aşklarını tazelemek için Çeşme'ye tatile gitti.

Tümer Metin, oyuncu aşkı Gamze Topuz'un göğsüne yatıp poz verdi.Eski futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, kalp emojisi ile birlikte "Huzur. Bazı şeyler asla değişmez" notunu yazdı.

İkilinin daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. "Şiddet yüzünden mi ayrıldınız?" sorusuna Gamze Topuz, "Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik" demişti.

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