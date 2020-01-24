Tüm Dünya Wuhan Virüsü’ne Karşı Alarmda

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan Wuhan virüsü dünyaya yayılmaya başladı. Virüsün ilk görüldüğü Wuhan şehri karantina altına alındı. Koronavirüsü hakkında merak edilenleri sizin için bir araya getirdik. İşte Koronavirüsü hakkında merak edilenler…

Koronavirüsünün ilk görüldüğü kent olan Wuhan şehri karantina altına alınarak, şehirdeki havalimanı ve tren istasyonu da devre dışı bırakıldı.

KORONA (WUHAN) VİRÜSÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İlk olarak Çin’de görülen daha sonra ABD'den Tayvan'a, Japonya'dan Güney Kore'ye birçok ülkeye yayılmaya başlayan koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Şimdi de Çin, koronavirüsünün ortaya çıktığı kentin dünya ile bağlantısını kesti. Çinli yetkililer, Aralık ayında ortaya çıkan virüsün, şu ana kadar 571 kişide ortaya çıktığını ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 17'ye yükseldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pazartesi günü yaptığı açıklamada salgının bir hayvandan yayılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yakın temasla insandan insana bulaşabildiğini açıkladı. Bulaştığı kişilerde akciğer rahatsızlıklarına yol açan ve şimdiden dört farklı ülkeye de yayılmış durumda olan koronaviriisü akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyor.

KORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN…