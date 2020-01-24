Tüm Dünya Wuhan Virüsü’ne Karşı Alarmda

Koronavirüsünün ilk görüldüğü kent olan Wuhan şehri karantina altına alınarak, şehirdeki havalimanı ve tren istasyonu da devre dışı bırakıldı.
KORONA (WUHAN) VİRÜSÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
İlk olarak Çin’de görülen daha sonra ABD'den Tayvan'a, Japonya'dan Güney Kore'ye birçok ülkeye yayılmaya başlayan koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Şimdi de Çin, koronavirüsünün ortaya çıktığı kentin dünya ile bağlantısını kesti. Çinli yetkililer, Aralık ayında ortaya çıkan virüsün, şu ana kadar 571 kişide ortaya çıktığını ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 17'ye yükseldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pazartesi günü yaptığı açıklamada salgının bir hayvandan yayılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yakın temasla insandan insana bulaşabildiğini açıkladı. Bulaştığı kişilerde akciğer rahatsızlıklarına yol açan ve şimdiden dört farklı ülkeye de yayılmış durumda olan koronaviriisü akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyor.
KORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN…
- Öksüren ve hapşıran insanlardan uzak durun.
- Avm, metro, pazar, okul gibi kalabalık yerlerde maske kullanın.
- Özellikle hastalığın yaygın olduğu bölgelere seyahat edecekseniz canlı hayvanlarla temas etmekten kaçının.
- Hijyen kurallarına dikkat edin. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkayın.
- İnsandan insana da bulaşabilen virüsün semptomlarını görürseniz en yakın hastaneye başvurun.