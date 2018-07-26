Tüm bakışlar Şiva'da!

Pop müziğin genç seslerinden Şiva, yoğun geçen stüdyo çalışmalarına birkaç gün ara vererek soluğu Bodrum’da aldı.

Pop müziğin genç seslerinden Şiva, yoğun geçen stüdyo çalışmalarına birkaç gün ara vererek soluğu Bodrum’da aldı.

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, yeni single'ın hazırlıklarına son aşamaya gelen genç şarkıcı, iki kadın arkadaşı ile birlikte tatile çıktı.

Şiva, geçtiğimiz gün Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelin mavi bayraklı plajında görüntülendi. Genç şarkıcı, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şiva, yakın arkadaşları ile birlikte geldiği plajda kendini serin sulara bıraktı. Tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, gün boyunca denize girip güneşlendi.