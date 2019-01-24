Son aylarda elitleri mizin tatil icin tercih ettigi Tulum yerine Taspinar Holbox da tatilini geçirdi.
Mavi denizi beyaz kumları ile Holbox bu günlerde güneş ve deniz tatili isteyenlerin yeni tercihi oldu.
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Tulum out holbox in
Eda Taspinar geçtiğimiz hafta Meksika da tatildeydi.
Son aylarda elitleri mizin tatil icin tercih ettigi Tulum yerine Taspinar Holbox da tatilini geçirdi.
Etiketler: eda taşpınar, tatil
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