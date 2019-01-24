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SON DAKİKAEndonezya'da sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti

Tulum out holbox in

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Tulum out holbox in
Eda Taspinar geçtiğimiz hafta Meksika da tatildeydi.

Son aylarda elitleri mizin tatil icin tercih ettigi Tulum yerine Taspinar Holbox da tatilini geçirdi. 
Mavi denizi beyaz kumları ile Holbox bu günlerde güneş ve deniz tatili isteyenlerin yeni tercihi oldu.

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