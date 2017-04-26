Tülin Şahin'in yuvası neden dağıldı?

Tülin Şahin ve eşi boşanıyor. Apartmanlarındaki dedikodulara göre; boşanmada eve vakit ayırmayan Tulin de suçlu, alkol problemi olan kocası Mehmet'te

Tülin Şahin - Mehmet Özer çiftinin 12 yıllık evliliği bitiyor. Çift, gelecek ay boşanıyor. İkili, boşanma gerekçelerini açıklamayınca apartman komşularının yaptığı dedikodular ortalıkta dolaşmaya başladı. İlk iddiaya göre; aşırı çalışıp eve vakit ayırmayan ve eşinin isteğine rağmen çocuk yapmayan Tülin suçlu.

SABAHA KADAR İÇİYOR

İkinci iddiaya göre ise Mehmet Özer'in ciddi alkol problemi var. Özer her gece eve aşırı alkollü geliyor ve eşi onu içeriye zar zor taşıyor.

Hatta komşuların, sabaha kadar mutfakta içen Mehmet Özer'in gürültüsünden dolayı uyuyamadığı söyleniyor.

Boşanmanın gerçek nedenini ise şimdilik sadece iki taraf biliyor...