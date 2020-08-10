Tülin Şahin'in kızının babası Pedro de Noronha sessizliğini bozdu!

Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş, kasımda da kızları Sienna Leyla doğmuştu.

Ancak çiftin evlenmediği ve Noronha'nın `Bebeği bana göstermiyor" diye dava açtığı ortaya çıktı. Tülin Şahin "Hamileyken dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar çok yıpratıcıydı.

Doğum sonrası eski fiziğime dönmem konusunda ağır baskı yaptı. 5 aylık kızıma bile 'Şişman' dedi. Böyle terbiyesizce tartışmalara maruz kaldım" açıklamasını yaptı.

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Posta’dan Suna Akyıldız’a konuşan Pedro de Noronha bu iddiaların ispat edilebilir bir şekilde asılsız olduğunu söyledi. Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım’ anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU? TÜLİN Şahin, Nisan 2019’da Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlendiğini duyurmuş, kısa süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019’da kızı Siena Leyla’yı dünyaya getiren ünlü manken, bir süre sonra Noranha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılığın ardından Pedro de Noronha, Şahin’in kendisine kızlarını göstermediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Tülin Şahin, konunun gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Pedro de Noronha’yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçlayan Şahin, çarpıcı iddialarda bulundu:

HAMİLEYKEN DONDURMA YEDİM, KAVGA ÇIKTI “Kadına şiddeti konuştuğumuz bugünlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti. Her kadının yaşayabileceği ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile ilişkimi haziran ayında bitirme kararı aldım.

Hamileliğim boyunca ve sonrasında duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti. Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu.”

‘ÇOCUĞA BAKMAK SENİN İŞİN DEĞİL’ DEDİ “Önceliğimin mükemmel gözükmekten önce anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki ikinci haftamda ‘Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil’ diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirdi. Bana ‘Şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti’ dedi.

Ben bir çocuğun sahibi değil, bir anneyim ve kızımın her şeyiyle ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımın bile şişman olduğunu söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı.

Yıllardır en büyük hayalim anne olmaktı. Şimdi buna sahip olduğum hayatımın en mutlu zamanının yüzeysel beklentiler için çalınmasına izin vermiyorum. Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Siena’yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum.”

"Her kadının yaşayabileceği , ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi Haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti."

"Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi."

"Ben bir çocuğun sahibi değil bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı."

"Kamuoyunca da bilindiği gibi yıllardır en büyük hayalim anne olmaktı. Şimdi buna sahip olduğum hayatımın en mutlu zamanının benden yüzeysel beklentiler için çalınmasına izin vermiyorum. Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Sienna`yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum. 25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın benim hakkım olduğuna inanıyorum."

"Kadınlar olarak hepimizin farklı şekillerde maruz kaldığı bu şiddet ve baskının artık bir son bulmasını istiyorum. Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onanmayan nikahımızın bile benim üzerime bırakılmaya çalışılan bir leke olması kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir.Biz kimsenin kendisine yaratmak istediği mükemmel dünyalarının bir parçası değiliz. Bana, aileme ve kızıma bu hassas dönemde saygı göstermenizi rica ediyorum