Tülin Şahin ülke ülke geziyor!

Mehmet Özer’le boşanacağı konuşulan Tülin Şahin, ‘Bekarlık sultanlıktır’ dercesine ülke ülke geziyor.

Eşi Mehmet Özer'le 12 yıllık evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığı konuşulan Tülin Şahin, adeta 'Bekarlık sultanlıktır' sözünü doğrular gibi yaşıyor.

Boşanma dedikodularının ardından geçtiğimiz hafta moda çekimi için Hırvatistan'a giden güzel model, hemen ardından da soluğu Dubai'de aldı.

Özer'le karşılaşmamak için kendini işine verip özellikle de yurt dışı çekimlerini tercih ettiği iddia edilen Tülin Şahin, haftalardır eşiyle bir araya gelmedi.

Bu arada güzel model, Dubai'de gerçekleştirdiği moda çekiminde yine gözleri kamaştırdı...