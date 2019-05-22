TÜLİN ŞAHİN "ÇOK MUTLUYUM"

Danimarka doğumlu Tülin Şahin, podyumdaki başarılı kariyerini yıllardır sürdüren ve ülkemizi her türlü platformda başarıyla temsil eden bir isim...

Mankenlik kariyerine ilk başladığı yıllarda Cindy Crawford’a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Tülin Şahin, sonrasında attığı adımlarla kendi adını ön plana çıkarmayı bildi. Yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden Şahin, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla özellikle kendisini yurtdışından takip eden hayranlarına Türkiye’nin güzelliklerini gösteriyor.



Şahin son olarak İstanbul Boğazı’nın güzelliğini gözler önüne seren bir kare paylaştı ve bu kareye “İstanbul… Başka söze gerek yok” notunu düştü.