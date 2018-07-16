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Tülay Kumaşçı Yakalandı mı?

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Tülay Kumaşçı Yakalandı mı?
Adnan Oktar ve destekçilerine yönelik operasyonda Tülay Kumaşçı'nın gözaltına alındığı ifade edildi. Kumaşçı'nın geçen hafta operasyon başladığı sırada firar ettiği ileri sürülmüştü.

Vatan gazetesinin haberine göre, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar 'ın destekçilerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak adlandırılıyordu.

Tülay Kumaşçı özellikle sosyal medyada yaptığı erotik paylaşımları ve skandal açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyordu.

 

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