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TÜİK Enflasyon Verilerini Açıkladı

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TÜİK Enflasyon Verilerini Açıkladı
Türkiye'de 11 Mart'ta ilk corona virüsü vakası görülmesinin ardından vatandaşların büyük bir bölümü evinde karantinaya çekilirken karantina dönemini kapsayan enflasyon rakamları açıklandı.

Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 11,86'ya yükseldi. TÜİK'in kolonya hesabı ise şaşırttı. TÜİK'e göre şubat ayında litresi 24,70 TL olan limon kolonyasının fiyatı mart ayında 25,18 TL'ye yükseldi. Yani kolonyaya sadece yüzde 1,94 zam geldi. İstanbul Ticaret Odası ise mart ayında kolonyaya yüzde 72 zam geldiğini açıklamıştı.

Türkiye’nin büyük bir bölümünün ayın 11’inden beri karantinada olduğu Mart’ta yıllık enflasyon yüzde 11,86 oldu. TÜİK’in hesabına göre kolonya fiyatının neredeyse artmamış olması dikkat çekti. TÜİK’e göre şubat ayında litresi 24,70 TL olan limon kolonyasının fiyatı mart ayında 25,18 TL’ye yükseldi. Yani kolonyaya sadece yüzde 1,94 zam geldi. İstanbul Ticaret Odası ise mart ayında kolonyaya yüzde 72 zam geldiğini açıklamıştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kolonya üreticilerinden Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının fiyat artırmama taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı.

İŞTE ANA ARTIŞ GRUPLARI
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,18 ile giyim ve ayakkabı, %6,72 ile eğlence ve kültür ve %7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise %0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

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