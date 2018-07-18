  • BIST 92.252
  • Altın 188,236
  • Dolar 4,7836
  • Euro 5,5589
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAlbayrak'tan vergi borçları ile ilgili flaş açıklama!

Instagram'ın Cesur Güzeli Tuğçe

»
Instagram'ın Cesur Güzeli Tuğçe
Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı bikini pozlarıyla nefesleri kesti.

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen model Tuğçe Aral'ın bikinili pozlarına binlerce beğeni geldi.

Bodrum'da tatil yapan Aral'ın fotoğraflarını yoruma kapatması ise dikkat çekti. Aral daha önce verdiği bir söyleşide vücudunda estetik olup olmadığını şu cümlelerle açıklamıştı:

"Sadece göğüslerim estetik. Yüzümde hiçbir estetik yok, dudaklarım dolgun olduğu için estetik zannediyorlar. Nedense güzel şeylerin doğal olduğunu kabul edemiyor insanımız.

Güzel olan şeyleri estetik olmadan olmuyormuş gibi şartlandırmışlar. Ben estetiğe karşıyım, çok gerek olmadıkça yapılmamalı. Günümüzde dudaklar, burunlar hep aynı komik oluyorlar. Allah vergisi her zaman daha güzeldir."

640xauto-(1).jpg640xauto-(2).jpg640xauto-001.jpg

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceren Hindistan hapis mi yatacak?17 Temmuz 2018 Salı 14:26
  • Kerimcan Durmaz'ın adı mafya soruşturmasına karıştı!17 Temmuz 2018 Salı 13:47
  • Selen yürek yaktı!17 Temmuz 2018 Salı 13:38
  • Ahmet Kural Sıla'yı takip etmeye başladı17 Temmuz 2018 Salı 12:51
  • Brezilyalı Modelden Cesur Pozlar!17 Temmuz 2018 Salı 11:28
  • İrem Derici'den o iddialara cevap17 Temmuz 2018 Salı 10:28
  • Ozan Güven üçüncü mağazasını açacak17 Temmuz 2018 Salı 09:22
  • Eliz Sakuçoğlu'ndan genç oyuncuya sıcak temas!16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:40
  • Şarkıcı Hatice'den vücut şov!16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:17
  • Ünlü çiftin büyük heyecanı16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim