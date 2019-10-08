TUĞBA ÖZERK, RIZA ESENDEMİR’LE AŞK MI YAŞIYOR?

Tuğba Özerk, İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir’le önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Tuğba Özerk, İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir’le önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirleri görünce önce mekana geri dönen şarkıcı, bir süre sonra tekrar çıktı. Sorular üzerine “Arkadaşlar ne aşkı? Aşk falan yok” yanıtını veren Özerk, bir arkadaşıyla taksiye binip uzaklaştı.

Esendemir de aşk soruları karşısında sessiz kaldı.Radyocunun yanındaki arkadaşına “Cep telefonum yok. Aşkımda kaldı. Tuğba’ya söyledim ama anlamadı. Telefonum onda kaldı” sözleri kafaları iyice karıştırdı.