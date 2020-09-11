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TUĞBA HANGİ FUTBOLCUYA KAFAYA TAKTI?

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TUĞBA HANGİ FUTBOLCUYA KAFAYA TAKTI?
Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün yakışıklı futbolcuyu takibe alması dikkat çekti.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuba Büyüküstün'ün dün futbolcu Ali Güneş'i takibe alması dikkat çekti.

Tuba Büyüküstün'ün ardından Ali Güneş'in de ünlü oyuncuyu takibe aldığı görüldü.

Güneş güzel oyuncunun köpeğiyle paylaşımına da yorum yazdı.

Tuba Büyüküstün 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen'den karantinada ayrılmıştı.

Ali Güneş kimdir?

Ali Güneş Almanya'nın Donauescingen kentinde 1978 yılında doğdu. Futbola 5 yaşında Tus Braunlingen'den başladı. Daha sonra FV Donaueschingen ve FC 08 Villingen´de oynadıktan sonra SC Freiburg U19 ile Almanya´nin en yüksek U19 Ligi "A Junioren Bundesliga"da mücadele etti.

Daha sonra Freiburg A takımına yükselen Ali Güneş, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Bucaspor'un formalarını giydi.

 
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