TUĞBA HANGİ FUTBOLCUYA KAFAYA TAKTI?

Tuba Büyüküstün'ün ardından Ali Güneş'in de ünlü oyuncuyu takibe aldığı görüldü.
Güneş güzel oyuncunun köpeğiyle paylaşımına da yorum yazdı.
Tuba Büyüküstün 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen'den karantinada ayrılmıştı.
Ali Güneş kimdir?
Ali Güneş Almanya'nın Donauescingen kentinde 1978 yılında doğdu. Futbola 5 yaşında Tus Braunlingen'den başladı. Daha sonra FV Donaueschingen ve FC 08 Villingen´de oynadıktan sonra SC Freiburg U19 ile Almanya´nin en yüksek U19 Ligi "A Junioren Bundesliga"da mücadele etti.
Daha sonra Freiburg A takımına yükselen Ali Güneş, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Bucaspor'un formalarını giydi.