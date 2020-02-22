Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a Sert Sözler

Tuğba Ekinci Cem Yılmaz hakkında olay sözler söyledi.

Tuğba Ekinci "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" diyerek Cem Yılmaz'ı eleştirmişti.

Ünlü şarkıcıya ''Cem Yılmaz size arkadaşlık teklif etse kabul edermisiniz?'' sorusuna "Yok, kabul etmezdim. Benim tarzım değil. Cem çok zeki bir adam olabilir ama libido ile ne alakası var? Ben saf erkek seviyorum. Bir de geçmişine bakarım kadınlara nasıl davranmış diye. Peki iyi davrandığı göz önünde değil" diyerek yanıtladı. Ekinci, "Biraz hırslı ve egoyla hareket ediyor. Bir de çok sallamıyor hayatı. Zevk almıyor hayattan bence. Yapmak olsun, sırf flört etmek olsun diye flört ediyor." diyerek yanıtladı.