Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi: “Görevi Hadise’ye teslim ettim”

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Hadise ve Kaan Yıldırım çiftini paylaşıp, "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" notunu düştü. Bu yorumla tepki çeken Ekinci, yeni polemiğe imza atacak gibi duruyor.

Olay pozlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci; Hadise ve Kaan Yıldırım çiftine yaptığı göndermeyle tepki çekti. Mart ayından bu yana aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını kolajlayıp sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba Ekinci, altına düştüğü notla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Tuğba Ekinci, çift ile ilgili, "Görevi Hadise'ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu" yorumunda bulundu. Tuğba Ekinci'nin, Kaan Yıldırım'ın Hadise ile üne kavuştuğunu ima etmesi ise ünlü çiftin hayranlarını kızdırdı.