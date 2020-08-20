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Tuğba Ekinci: 'Ben atmadım...'

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Tuğba Ekinci: 'Ben atmadım...'
Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla adından sıklıkla söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci bu sefer de olay yaratan fotoğraflarını kendisinin atmadığını söyleyerek yeni bir gündem yarattı. Ekinci’nin kalça pozlarının arka yüzündeki gize

Son Dakika isimli yeni şarkısı ve klip çalışmasıyla müzik dünyasına verdiği arayı sona erdiren Tuğba Ekinci albüm tanıtımı için değişik bir yöntem tercih etmişti. Sosyal medya hesabından siyah bikini altıyla poz veren Ekinci hayranlarını şaşırtmayı başarmıştı.

Ancak Ekinci’nin paylaşımının altında bambaşka bir sır olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı Tuğba Ekinci çok ses getiren fotoğrafları aslında kendisinin atmadığını; o paylaşımlarının tamamen yeğenine ait olduğunu söyledi.

Peşi sıra bikinili pozlarını yayınlayan Ekinci sosyal medyadan meydan okumalarını sürdürüyor. Yaz tatilinin keyfini çıkartan Tuğba Ekinci denize girdiği beachte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

 

Yeni albümü Son Dakika’nın tanıtımı için cesur bir pozunu yayınlayan Tuğba Ekinci gelen tepkiler sonrasında paylaşımı kendisinin yapmadığını söyleyerek şoke etti. Ekinci fotoğrafları yeğenin paylaştığını anlattı. Mikrofonların karşısına çıkan Tuğba Ekinci’nin yeğeni ise; “Teyzemin fotoğraflarını ben koydum. Çünkü teyzemin viral olması gerekiyordu” dedi.

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